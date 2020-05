1° Maggio blindato, da lunedì controlli a tappeto nelle stazioni: treni e autobus dal nord già al completo

1° Maggio blindato. Da lunedì si parte con la Fase 2, controlli agli arrivi di treni e bus: biglietti esauriti

Anche oggi, come già successo per il ponte di Pasqua e per il 25 aprile sono presenti in tutta la provincia posti di controllo di polizia stradale, volante, carabinieri e guardia di finanza. Il questore Giancarlo Conticchio: “Sul territorio sono al lavoro 150 pattuglie”

Sarà un weekend corazzato quello che inizia oggi in un 1 Maggio insolito, senza manifestazioni a sostegno del lavoro né cortei in piazza o cerimonie organizzate dai sindacati.

Il questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, su indicazione del ministero dell’Interno, ha disposto un rafforzamento dei controlli che sono l’anticamere “di quello che accadrà a partire dal 4 maggio”, spiega il capo della polizia di Campobasso, quando si teme un’ondata di rientri perché i biglietti di treni e bus in arrivo dal Nord sono andati tutti esauriti.

Dal 27 aprile si è registrata un’impennata di sanzioni nei confronti di chi ha interpretato il messaggio di Conte divulgato il 26 a sera come un “liberi tutti” e ha approfittato delle piccole attenuazioni disposte alla normativa anti-covid per “fuggire” in strada e interrompere la chiusura forzata in casa.

Posti di controllo oggi e nei prossimi giorni, con 150 pattuglie in campo a sorvegliare strade urbane ed extraurbane. E non solo auto in circolazione ma anche pedoni.

Marco Graziano, dirigente della Polizia Stradale ammette che “sì, nei giorni successivi al 26 aprile c’è stato molto più traffico e spesso ingiustificato. Quindi si è registrato un aumento delle sanzioni amministrative. Capiamo il sacrificio di dover rimanere chiusi in casa da diverse settimane ma – chiude il capo della Polstrada – è, assieme al distanziamento e all’uso dei dispositivi di sicurezza individuale, l’unica arma che abbiamo per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Dunque, uscire il meno possibile se non per i motivi previsti”.

Chiuso il primo maggio, ci si avvierà verso la cosiddetta Fase 2 in cui i controlli cambieranno per l’inevitabile aumento del traffico, seppur sempre nei limiti molto stretti disposti dal Governo: “Si tratterà, comunque, di verifiche mirate ad evitare assembramenti e all’accertamento delle autocertificazioni che rimarranno obbligatorie per chi deve spostarsi” ha concluso il questore .