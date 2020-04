SABATO 4 Inizia un fine settimana all’insegna del bel tempo ma con temperature ancora lontane dai valori più primaverili: è il risultato di una fase di alta pressione sull’Italia che fa i conti con venti freschi che porteranno qualche nube e non permetteranno alla colonnina di mercurio di risalire. Al mattino cieli sereni su gran parte del Molise ad eccezione di qualche residua nuvolosità in basso Molise. Col trascorrere delle ore anche quei pochi addensamenti saranno spazzati via da un debole vento regalando un cielo stellato e limpido fino alla notte quando qualche copertura sarà nuovamente presente sulla costa e sui rilievi bassomolisani ma senza pioggia. Le temperature non subiranno variazioni

DOMENICA 5 Una estesa copertura nuvolosa ma poco significativa sarà presente al mattino sul territorio regionale. Nel pomeriggio si dissolverà gradualmente grazie anche all’azione di vento moderato tendente a rinforzarsi. Ampie schiarite alternate a una nuvolosità irregolare saranno dunque la tendenza per questa Domenica delle palme segnata da un lieve aumento di temperatura nei valori minimi.