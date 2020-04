SABATO 18 E’ dietro l’angolo la nuova perturbazione che dalla sera di sabato arriverà su gran parte del territorio regionale. Il fine settimana si apre all’insegna di una nuvolosità medio alta che tenderà a intensificarsi e dunque a divenire più marcata. L’irregolarità proseguirà per tutta la giornata fino alle ore più tarde quando inizierà a piovere debolmente sia in basso Molise che sul Molise centrale mentre sarà risparmiata parzialmente la provincia di Isernia. Non subiremo, almeno per oggi, cali di temperatura che resteranno gradevoli e sopra la media stagionale

DOMENICA 19 Anche domenica sarà caratterizzata da tempo instabile. La prima parte della giornata sarà solo nuvolosa ma già nel pomeriggio i rovesci, anche a carattere di temporale nell’alto Molise e lungo i rilievi collinari più elevati, guasteranno questa domenica dandoci un assaggio dell’inizio di settimana che si prevede molto bagnato. Ancora senza variazioni di rilievo le temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi.