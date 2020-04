ORE 18 – NON CI SONO ALTRI POSITIVI, OGGI +8

Il dato del Covid in Molise continua a essere “relativamente” buono, nel senso che l’aumento dei contagi non è esponenziale. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 127 nuovi tamponi e il numero dei positivi è fermo 257, come questa mattina.

Il bollettino Asrem

– 2472 tamponi processati di cui 2215 negativi

– 257 sono i tamponi positivi: 193 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 14 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 196 i pazienti in isolamento domiciliare (171) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione).

CAMPOBASSO 80 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 27 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – RICCIA 7 – ISERNIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – POGGIO SANNITA 4 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – MONTAGANO 3 – FERRAZZANO 3 – LARINO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – CAMPOLIETO 2 – CASTELPETROSO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1

IL DIRETTORE ASREM DICE GRAZIE AGLI OPERATORI DELLA SANITA’ CON UN VIDEO

“Quest’anno la santa Pasqua ha il sapore della vita umana, di tutte le vite salvate e purtroppo di tutte le vite che sono andate via per sempre..

Il mio pensiero è rivolto a tutti quanti voi, Medici, Infermieri ed Operatori Sanitari tutti indistintamente che rappresentate la nostra grande famiglia “ASReM” e che quotidianamente siete in prima linea ad aiutare chiunque abbia bisogno.

Quando avete scelto di diventare medici, infermieri, operatori sanitari, avete deciso di deciso di dedicare il vostro tempo e le vostre energie ad alleviare le sofferenze dell’uomo, avete deciso di dedicare tutti i giorni della vostra vita a migliorare la vita degli altri e mai come i questa EMERGENZA lo state dimostrando.

GRAZIE per accettare quotidianamente le sfide che vi si presentano e grazie per i risultati raggiunti che senza ognuno di voi non ci sarebbero stati.

Auguro a voi ed alle vostre famiglie una serena Pasqua”.

E’ il messaggio di auguri del Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, accompagnato da un video.

PERDE LA VITA UN 97ENNE OSPITE DELLA CASA DI RIPOSO DI CERCEMAGGIORE

Purtroppo si apre con una brutta notizia la domenica di Pasqua 2020, segnata dalla pandemia da coronavirus. Nelle scorse ore è morta un’altra persona che aveva contratto il covid-19, portando così a 15 le vittime dell’epidemia in Molise.

Aveva 97 anni ed era uno degli ospiti della casa di riposo di Cercemaggiore la quindicesima vittima provocata dal covid-19 che il Molise piange oggi, in questo giorno di Pasqua.

IL TRAGICO BOLLETTINO DELLE VITTIME DEL COVID

8 NUOVI CONTAGIATI: 4 SONO DI CAMPOBASSO

Cresce quindi il numero dei contagiati che fa segnare un +8 in poche ore e arriva a quota 257, anche se l’aggiornamento Asrem delle ore 11 riporta lo stesso numero di tamponi effettuati ieri. Gli 8 nuovi positivi sono per metà in provincia di Campobasso e per l’altra metà in provincia di Isernia.

Sono 4 i nuovi positivi della provincia di Isernia “ma non c’entrano con l’ospedale Veneziale di Isernia”, ha precisato il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Tre sono di Belmonte del Sannio e il contagio sarebbe avvenuto sempre all’interno della Residenza ‘Tavola Osca’ di Agnone, un altro di Castelpetroso e in questo caso la persona positiva è entrata in contatto con un’altra persona già contagiata. Ma la vera sorpresa, nonché notizia che crea ulteriore allarme, è legata ai 4 nuovi casi registrati a Campobasso città, tutti di cluster già noti.

I DATI FORNITI DALL’ASREM: 24 I RICOVERATI AL CARDARELLI

– 2345 tamponi processati di cui 2088 negativi

– 257 sono i tamponi positivi: 189 nella provincia di Campobasso, 46 in quella di Isernia e 14 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 196 i pazienti in isolamento domiciliare (171) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione)