Virgilio e Dante incontrano Penelope (Settima canzone)

di Antonio Andriani

Il torero narratore, ch’è sveglio,

saluta oltre ‘l cristallo

del reparto. Leggendo si trastulla:

“Contratto ho il virus in Portogallo.

Salve, sto molto meglio

colleghi. D’assoluto non c’è nulla!”

Quivi, una fanciulla

racconta di beltà all’universo,

sorridendo Penelope. L’attrice,

moderna Beatrice.

Qualcuno, ne’ suoi occhi s’è disperso

e, per lei, libera un verso:

“Questo ‘l sol che m’abbaglia!”

Rivelasi ancor Dante, più leggero:

“Tal fascino sbaraglia!”

Ringrazia Cruz, la signora: “Davvero?”

Andri310320 Parafrasi = nella Commedia, lo scrittore ghibellino inserì i personaggi noti del suo tempo; qui non si è da meno, in quanto a fascino femminile. Abbiamo già incontrato Matteo Salvini e Luis Sepùlveda, ora anche Penelope Cruz, recatasi in ospedale, ad Oviedo, per una visita all’amico cileno.