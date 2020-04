Virgilio e Dante alla Madonna a Lungo (XII Canzone)

di Antonio Andriani

Giunti ‘n elicottero al Santuario,

il vescovo, ieratico,

coglie l’ospiti piovuti dal cielo,

fa loro festa pure l’Adriatico.

Unico lo scenario,

ma che clima inclemente, c’è il gelo,

e domande a bruciapelo

da parte d’un sapiente giornalista:

“Bene bene, benvenuto Virgilio!”

La folla in visibilio

plaude la signora, Dante turista

e lo sindaco surfista.

Poi un preside Franzese

l’invita a casa parlando in latino:

“Esto ‘l nostro palese

presente, di scapece un assaggio?”

Andri090420 Parafrasi = in questa ennesima canzone petrarchesca, i due poeti arrivano a Termoli. Ripeto, per chi non sapesse, lo schema metrico della composizione: AbC-BaC-c-DEe-Ddf-GfG, in maiuscolo gli endecasillabi, in minuscolo i settenari.