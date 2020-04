Violenze domestiche, il Covid non le ferma ma paura e vergogna continuano a frenare le denunce

L’emergenza Covid-19 ha fermato il Paese, lo ha chiuso a casa e se per qualcuno questo ha significato mura confortevoli, per altri è stato il peggioramento di incubi già esistenti e quindi acuiti dai recenti provvedimenti che costringono a casa.

La violenza domestica, infatti, è rimasta lì – incurante di quanto accade in Italia –, ha continuato a tormentare e distruggere la vita di vittime (perlopiù donne) che in questo periodo hanno dovuto fare i conti anche con la chiusura logistica degli uffici di sostegno cui erano solite rivolgersi.

Ma quelli delle forze dell’ordine sono sempre aperti. E a Campobasso l’associazione “Be Free” garantisce consulti telefonici e successive risoluzioni se è necessario abbandonare la casa coniugale perché messe in pericolo dalla condotta del presunto aguzzino.

Anche l‘associazione” Liberaluna” presta sostegno e soluzioni a coloro che sono costrette a subire abusi e maltrattamenti.

Non è aumentato il numero dei casi di violenza domestica perché, oggi come prima, le donne prima di denunciare il compagno o il marito faticano a realizzare che la soluzione sia davvero il solo intervento di un’autorità di polizia e quindi successivamente di quella giudiziaria.

Continuano a non denunciare per vergogna, pudore, riservatezza. Oggi così come accadeva prima. Sperano sempre che, prima o poi, tutto rientri ,che si tratti soltanto di un momento di difficoltà e continuano ad accettare in silenzio.

Ma le segnalazioni di donne esasperate ci sono. Restare in casa, per loro, si è trasformata una vera e propria condanna agli abusi domestici. Due i casi di questi ultimi giorni, uno dei quali da “Liberaluna” è stato risolto con l’individuazione di un alloggio disponibile per la vittima. Con lo stesso criterio lavora “Be Free” che fa sapere di aver individuato soluzioni abitative che vanno al di là della casa protetta – dove in questo momento sarebbe inopportuno alloggiare – e destinate quindi a quelle donne che anche in questo momento devono lasciare la casa coniugale.

Si moltiplicano poi anche altre iniziative di aiuto. A partire da quelle offerte dalla polizia di stato.

Infatti se non si può avere un contatto rapido e fisico con assistenti sociali, psicologo e avvocati, la Polizia ha aggiornato la sua app YouPol prevedendo la possibilità di segnalare i reati di violenza domestica con le stesse modalità degli altri tipi di segnalazione di reti. L’app, ideata per contrastare bullismo e spaccio di droga nelle scuole, permette di trasmettere messaggi e immagini, anche in forma anonima e dunque chi avesse bisogno di un aiuto, di un sostegno, di un intervento che dica che fare e come farlo, su un semplice smartphone potrebbe trovare la soluzione.

Tramite l’applicazione YouPol è anche possibile chiamare direttamente il numero unico di emergenza 112. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima. Anche chi è stato testimone diretto o indiretto, per esempio i vicini di casa, può ovviamente segnalare il fatto. L’app è installabile dalle piattaforme per i sistemi operativi ios e android.