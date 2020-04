Uova e nidi di Fratino a rischio con i lavori sugli arenili: i controlli della Guardia Costiera

Specie protette che nidificano sulle nostre coste e che sono esposte a rischi : tra queste il Fratino.

Con l’avvio della stagione estiva, in un periodo delicato per l’emergenza epidemiologica del COVID-19 e con la ripresa dei lavori sugli arenili, il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Termoli è stato impegnato per assicurare un servizio di monitoraggio e sorveglianza degli arenili, siti che sono il deposito delle uova di numerose specie di interesse comunitario che in questo periodo sono solite nidificare sugli habitat costieri e lungo le spiagge molisane.

In particolare il Fratino (Charadrius alexandrinus), specie simbolo della protezione degli ecosistemi costieri e tutelata dalle Convenzioni di Berna e Bonn, potrebbe vedere come una minaccia l’eccessiva presenza antropica, limitando o addirittura non riuscendo a nidificare. Infatti in coincidenza della ripresa dei lavori sull’arenile e della loro pulizia, il rischio è che si possa, anche involontariamente, arrecare danni ai nidi.

Per questo il personale della Guardia di Termoli, durante il fine settimana e nell’ambito delle attività di controllo del territorio demaniale costiero, ha avuto modo di osservare insieme all’associazione Ambiente Basso Molise le spiagge e gli arenili a tutela del fratino, “simbolo positivo di uno stato di salute ambientale e cartina tornasole della qualità ambientale del nostro territorio”, per proteggerne i nidi e le uova.

Le attività continueranno, su tutta il tratto di costa, anche al fine di garantire la corretta riapertura delle strutture balneari.