Uova di Pasqua, mascherine e letterine: le belle iniziative per i più piccoli

Uova di cioccolato, letterine e mascherine. Il Comune di Casacalenda pensa ai più piccoli e ha consegnato in queste ore i doni ai più piccoli in occasione della Pasqua. L’iniziativa è stata pensata e fortemente voluta dalla sindaca Sabrina Lallitto: ““Un pensiero per ricordargli che sono importanti e che a loro, molto presto, restituiremo gli spazi e il tempo che questo momento delicato gli sta togliendo. Noi siamo il loro esempio e l’esempio insegna più delle regole”.

E ancora: “Quando una comunità si prende cura dei propri bambini, costruisce il futuro. Non ci fermiamo mai… Grazie alla squadra di lavoro che permette a me e alla mia amministrazione di riuscire a raggiungere tutti voi in sicurezza. Questi sono gli ovetti che da stamattina, 11 aprile, stiamo consegnando a tutti i bambini del nostro paese, insieme a una mascherina realizzata appositamente per loro. Buona Pasqua, piccoli e grandi bambini”.

Anche a Campolieto si è pensato ai bambini: “Nel pomeriggio l’amministrazione comunale consegnerà ai bambini ed ai ragazzi residenti nel territorio, nati a partire dal 2005, le uova di Pasqua donate dall’Associazione Sportiva Usd Campolieto – spiega la sindaca Annamaria Palmiero -. Nonostante il momento che ci impedisce di avere contatti interpersonali e trascorrere serenamente le festività pasquali, il sindaco e l’intera amministrazione augurano a tutti i cittadini campoletani una Buona Pasqua. Un ringraziamento particolare al Presidente Michele Leccese ed ai membri dell’Associazione sportiva Usd Campolieto per il gentile contributo. Rimaniamo a casa. Così facendo contribuiremo ad evitare il dilagare del Covid 19. Noi siamo fiduciosi che il futuro sarà roseo. Questo brutto momento passeà e torneremo di nuovo a condividere insieme momenti felici”.