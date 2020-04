Un solo positivo in 48 ore a Campobasso. Ecco le ordinanze su chiusure nei festivi

Un solo positivo in più in 48 ore. La città di Campobasso, che conta in totale 88 casi, sembrerebbe dai numeri aver imboccato la strada giusta. Ed è quanto detto anche dal sindaco: “La buona notizia è che veniamo da una giornata con zero contagi nonostante i diversi tamponi effettuati. Anche nella giornata di ieri c’era stato un solo caso positivo riguardante una signora, la moglie di una persona risultata positiva il 9 aprile, che ha sviluppato dopo la malattia ed era già in isolamento. La signora non è entrata in contatto con nessuno. Questo è importantissimo per il contenimento del contagio”.

Si vede la luce in fondo al tunnel in vista della fine del lockdown… “Sappiamo che il cammino è ancora lungo ma tenendo i comportamenti giusti arriveremo prima all’obiettivo finale. Prematuro ipotizzare le ripartenze dopo il 3 maggio ma contiamo di raggiungere quella data con i numeri che stiamo ottenendo”.

Infine, la conferma delle chiusure dei supermercati e dei cimiteri nei giorni di festa: “Sono state pubblicate le ordinanze di chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali per il 25 aprile e il 1 maggio, si potrà continuare con le sole attività che prevedano la consegna a domicilio, limitatamente alle attività di ristorazione. Per quanto riguarda i cimiteri, abbiamo deciso di chiuderli 23, 25, 26 aprile, 1 e 3 maggio. Negli altri giorni, voglio precisare che bisogna recarsi al cimitero in solitudine, limitando le visite”.