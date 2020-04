Un nuovo contagiato, ma i guariti sono di più e calano anche i ricoveri. I positivi adesso sono 195

ORE 11.30 – UN POSITIVO IN PIù SU 56 TAMPONI. 3 NUOVI GUARITI UFFICIALI

C’è un nuovo caso di persona contagiata dal Sars-CoV-2 in regione: si tratta di una cittadino di Baranello legata ad un cluster noto: si tratta infatti di una parente stretta di una donna a sua volta positiva e dimessa proprio oggi dopo una breve permanenza in ospedale. Per Baranello ci sono dunque una buona e una cattiva notizia. I tamponi fatti da ieri sera (ultimo bollettino delle 18) sono stati 56 e di questi appunto uno solo ha dato esito positivo.

Con le dimissioni odierne i ricoverati sono scesi a 13 (12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva).

I tre guariti ufficiali di oggi sono invece di Campobasso (2) e Vinchiaturo (1). L’indicatore degli attuali positivi continua la sua discesa: è ora a 195 perchè ai positivi dall’inizio dell’epidemia vanno detratti i guariti e i decessi (21).

Questo il bollettino dell’Asrem:

– 195 i casi attualmente positivi

– 297 sono i tamponi positivi (224 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5538 i tamponi eseguiti di cui 5241 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 12: di questi 11 sono in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (176) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 54 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (40 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 25 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (25 Bojano, 0 Larino e 0 Venafro)

– 371 i soggetti in isolamento e 12 quelli in sorveglianza

LA NUOVA MAPPA DEI POSITIVI COMUNE PER COMUNE

CAMPOBASSO 65 – TERMOLI 20 – CERCEMAGGIORE 17 – BELMONTE DEL SANNIO 13 – AGNONE 9 – ISERNIA 8 – BARANELLO 7 – RICCIA 6 – POGGIO SANNITA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 4 – FILIGNANO 3 – POZZILLI 3 – FERRAZZANO 3 – CAMPOCHIARO 3 – VENAFRO 2 – LARINO 2 – CAMPOLIETO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – TORO 1 – CAROVILLI 1

Seguono aggiornamenti