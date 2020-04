Tutti negativi gli anziani di Opera Serena. Covid, finora 282 positivi ma i malati attuali sono 213. Arrivano i kit di Telemedicina

TELEFONINO AL MEDICO, SATURIMETRO E MISURATORE DI TEMPERATURA E BATTITO AL PAZIENTE: COSI’ LA TERAPIA A DISTANZA E’ PIU’ FACILE E VELOCE

Primi 20 dispositivi di telemedicina in dotazione alla Asrem. Sono stati donati da NTT Data Informatica

PROCESSATI ALTRI 136 TAMPONI, 1 SOLO POSITIVO: E’ DI TERMOLI

Un solo caso di positività tra i 136 tamponi processati nelle ultime ore, fra cui anche gli ultimi 18 relativi a Opera Serena, la casa di riposo di Termoli. L’unico nuovo caso di positività riguarda Termoli, e fa parte di un cluster noto.

Il numero dei positivi al Covid dall’inizio dell’emergenza in Molise è di 282 persone, cifra che però comprende anche i 18 pazienti purtroppo deceduti nonché i 25 guariti e i 26 asintomatici dimessi. Attualmente, secondo il nuovo conteggio più rispondente alla situazione attuale, i malati con infezione da nuovo coronavirus sono 213. Sui tamponi processati nelle ultime ore solo un positivo in più, si tratta di un termolese appartenente a un cluster Noto.

Questo è il nuovo bollettino Asrem

– 3819 tamponi processati di cui 3537 negativi

– 213 attualmente positivi (181 in provincia di Campobasso, 47 in provincia di Isernia e 11 da altre regioni)

– 282 sono i tamponi positivi dall’inizio dell’epidemia (il dato comprende anche i morti e i guariti): 213 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 22: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 2 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 210 i pazienti in isolamento domiciliare (184) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 25 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (18 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 18 i pazienti deceduti con Coronavirus (14 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 393 i soggetti in isolamento e 21 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN MOLISE

CAMPOBASSO 88 – TERMOLI 35 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – POGGIO SANNITA 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

ORE 17.30 – CASA RIPOSO OPERA SERENA: TUTTI NEGATIVI I TAMPONI SUGLI ANZIANI

Sollievo nella casa di riposo di Via Torino, dove erano 6 gli operatori (quasi tutti esterni) contagiati dal virus. Si temeva l’esplosione di un focolaio tra gli ospiti, che sono oltre 60, ma per fortuna nessuno degli anziani alloggiati nella struttura è risultato positivo al Coronavirus. Il Direttore generale Asrem Oreste Florenzano ha comunicato l’esito degli ultimi 18 tamponi processati, poco fa, poco prima delle 17 e 30: “Non ci sono casi di positività” .

Opera Serena, in attesa degli ultimi 18 tamponi sui pazienti

Sono attesi per le prossime ore i risultati dell’ultima tranche di tamponi effettuati sugli ospiti della casa di riposo di Termoli. Qui, come è ormai noto, 6 operatori sono contagiati e si trovano in isolamento domiciliare, tutti in buone condizioni. Per ora, ed è questa la buona notizia, dei 68 ospiti sono negativi ben 50. Si è in attesa di conoscere l’esito del test molecolare sugli ultimi 18. La Asrem fa sapere che il dato non è ancora pronto, ma in giornata si dovrebbe conoscere l’esito dei tamponi.

NEGATIVI TAMPONI SUI MEDICI DI CHIRURGIA TERMOLI

Sono risultati finora negativi, fortunatamente, i tamponi effettuati sui colleghi della dottoressa di Chirurgia del San Timoteo di Termoli che sabato era risultata positiva al Covid. Altri test sul personale sono stati effettuati in queste ore. Il medico, che si trova in isolamento domiciliare, sta bene.

GUARITO VICESINDACO BARANELLO

E’ tornato a casa, dichiarato ufficialmente guarito, il vicesindaco di Baranello che aveva contratto il Covid e si trovava ricoverato in Malattie Infettive.

Sono 21 le persone che hanno contratto l’infezione da Sars-Covid19 in Molise che dopo il secondo tampone di verifica sono state dichiarate ufficialmente guarite. 14 risiedono in provincia di Campobasso, 1 in provincia di Isernia e altre 6 fuori regione. Si tratta di un dato, ha dichiarato il Direttore generale Asrem, destinato a salire in breve tempo in considerazione del fatto che sono circa 40 i pazienti in attesa di uscire dalla fase del virus, ancora in isolamento domiciliare ma proiettate verso la completa guarigione.

La settimana si apre con una notizia positiva, che riguarda la guarigione di altre due persone: un campobassano e un medico del 118 in ambito di Termoli.

Nella terapia intensiva del Cardarelli – l’unica al momento attiva in Molise per emergenza Covid – sono rimasti solo due pazienti. Purtroppo ieri pomeriggio si è registrato un decesso di un 60enne ricoverato in Rianimazione. Un altro questa mattina è stato dimesso dall’Intensiva e trasferito a Malattie Infettive. Buone notizie dopo quelle drammatiche arrivate ieri, con il decesso di due persone a distanza di poche ore: una nonnina della casa di riposo di Cercemaggiore morta nell’ala Covid dell’ospedale di Venafro, dove era ricoverata, e un 60enne di Campomarino.

Alle ore 11 di lunedì 20 aprile non ci sono nuovi casi positivi sui 78 tamponi processati tra la notte e la mattinata odierna

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 3683 tamponi processati di cui 3402 negativi

– 281 sono i tamponi positivi: 212 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 23: di questi 21 sono in Malattie Infettive (15 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 2 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 210 i pazienti in isolamento domiciliare (184) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 23 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (16 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 18 i pazienti deceduti con Coronavirus (14 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 406 i soggetti in isolamento e 13 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: CASI IN 37 CENTRI MOLISANI

CAMPOBASSO 88 – TERMOLI 34 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – POGGIO SANNITA 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1