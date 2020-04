Truffe online, 2 imbroglioni dell’e-commerce incastrati dalla Polizia Postale

In un periodo in cui il commercio on-line gode del privilegio di non avere limitazioni di sorta, a differenza di quello tradizionale penalizzato dalle chiusure di gran parte dei negozi, aumenta il rischio di truffe online. Ma aumenta anche l’attività degli uomini del settore Investigativo del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise.

La Polpost di Campobasso, coordinata dal Comandante Di Giuseppe, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due pluripregiudicati per due distinte truffe on-line.

Nel primo caso il protagonista dell’illecito è un siciliano già segnalato alla Polizia Postale per frodi informatiche e indebito utilizzo di carte di credito, che aveva messo in vendita su un sito di e-commerce un telefonino I-Phone al prezzo di 450 euro. Ha ricevuto il corrispettivo dall’acquirente ma non ha inviato il prodotto ed è scattata la segnalazione alla Polizia Postale, che anche grazie alla collaborazione del cittadino ha individuato il truffatore.

Nel secondo caso la PolPost si è attivata in base ad una segnalazione di un altro cittadino che ha comprato una bici da corsa da 300 euro, sempre online, senza poter vedere la merce arrivare. Continui pretesti da parte del venditore, che ha scaricato la responsabilità sul corriere, adducendo ritardi che in realtà non c’erano perché la bici era uno specchietto per lo allodole.

Sulla base di una intuizione del personale di polizia a cui il cittadino si era rivolto è stata accertata la falsità di alcuni documenti di spedizione, sono stati svolti accertamenti immediati che hanno permesso di “incastrare” l’imbroglione. Si tratta di un truffatore seriale dell’interland reggino.

I due sono stati denunciati per i reati di truffa on-line e di sostituzione di persona, con l’aggravante della recidiva specifica.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, specie in questo periodo di restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria, mette in guardia tutti i cittadini dalle truffe on-line e li invita a visitare il sito istituzionale www.Commissariatodips.it sia per ricevere tutte le informazioni utili che per segnalare eventuali reati.