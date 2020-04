Trasporto dei disabili, “prorogare le tessere per viaggi gratuiti”

“E’ necessario prorogare il rinnovo delle tessere di libera circolazione gratuita ai disabili della regione Molise”.

Questa la richiesta che la consigliera regionale e presidente di IV Commissione consiliare, Filomena Calenda ha inteso inviare all’assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Niro.

“Mai come ora è necessario garantire –sottolinea Calenda – ai disabili un trasporto gratuito, considerate le criticità sanitarie, per raggiungere i servizi essenziali nelle proprie città di residenza”.

La consigliera, che afferma di aver già sentito l’assessore Niro, si dice fiduciosa di una prossima risoluzione della vicenda: “L’assessore ha assicurato la disponibilità a interessarsi della mobilità dei disabili. È da tempo che sostengo la necessità di rendere fruibile il trasporto e i servizi essenziali alle persone con disabilità, attuando ogni pratica possa garantire la concretezza del risultato. Sono certa- chiosa la Calenda – che la sensibilità dell’assessore Niro e del Presidente Toma fornisca gli strumenti necessari per far sì che ogni individuo non si senta emarginato dalla società in cui vive”.