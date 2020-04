Le previsioni in Molise

MERCOLEDI’ 15 Il sole torna protagonista indiscusso della giornata: con la perturbazione ormai alle spalle gli ampi soleggiamenti sono garantiti sull’intera regione dove è previsto un cielo limpido e una notte stellata. L’unico neo saranno le temperature ancora sotto la media stagionale ma pronte a risalire nelle prossime ore in particolare nei valori massimi lungo la costa adriatica. Ad accompagnare questo mercoledì anche una moderata ventilazione.

GIOVEDI’ 16 Un’altra giornata all’insegna del tempo bello che sarà guastato solamente da qualche innocua velatura nuvolosa a partire dal pomeriggio e durante la sera. Non si prevede pioggia per questo giovedì segnato anche da temperature più miti e ventilazione quasi assente. L’alta pressione di matrice sub tropicale che ha prodotto effetti benefici tra ieri e oggi potrebbe avere, però, le ore contate.

VENERDI’ 17 Permane una condizione di tempo stabile e soleggiato anche per questo venerdì 17 aprile. Per tutto il giorno ci sarà sole, in serata qualche nuvola arriverà sul Molise centrale ma sarà solo di passaggio. Dopo il tramonto nebbia lungo la costa. Non ci saranno variazioni di rilievo per le temperature