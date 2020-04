Termoli celebra la Liberazione, corona d’alloro in Piazza Monumento

Termoli non ha mancato all’appuntamento con la storia oggi, 25 aprile 2020, data in cui ricorre il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Foto 3 di 9

















Nonostante l’emergenza Covid con tutte le restrizioni del caso, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha voluto omaggiare chi ha perso la vita per combattere in nome della libertà, apponendo una corona d’alloro in Piazza Vittorio Veneto, davanti al monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre.

Una cerimonia ‘in tono minore’, per via dell’emergenza sanitaria in atto, ma irrinunciabile, per l’alto significato che porta con sè. Presenti, oltre al primo cittadino, anche una delegazione della Polizia Municipale, alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e di quella dei Marinai d’Italia.

“Mai come in questo momento possiamo apprezzare la libertà, perché troppo spesso data per scontata. Queste interminabili giornate ci devono far riflettere sul vero significato della parola “Libertà”, il messaggio affidato ai social per il giorno della Festa della Liberazione.