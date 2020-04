Tenere duro e “resistere” in isolamento, aspettando l’indice R0

Tenere duro, resistere a casa “per non vanificare gli sforzi che sono stati fatti fino a questo momento”. Un appello che arriva dalla Asrem, dove oggi si registra il cauto ottimismo del direttore generale Oreste Florenzano per il calo dei contagi, che porta il Molise – unica regione insieme con la Basilicata – a registrare un + 0 positivi.

Ma a fronte di numeri sicuramente confortanti, sebbene il numero di tamponi sia stato inferiore ai giorni scorsi per il rallentamento che le operazioni di processo registrano nel fine settimana, c’è il rischio di quel fenomeno ribattezzato liberitutti, ovvero la sensazione diffusa di avvertire come passato il pericolo di infettarsi e infettare gli altri.

Così non è, come non è assolutamente possibile dichiarare che il Molise sia uscito fuori dal pericolo del Covid. E in realtà il grande movimento segnalato a Campobasso questa mattina, dove sono stati controllati centinaia di moduli di autocertificazione presentati da persone che sono uscite per i motivi più svariati ma anche in diversi altri Comuni della regione, dimostra che si tratta di una “sensazione” generalizzata.

Il pericolo però, ribadiscono scienziati e autorità sanitarie, non è assolutamente passato perché nuove ondate di contagi si potrebbero verificare da subito, neutralizzando il grande sacrificio che i cittadini hanno fatto finora e che ha significato, tradotto in cifre, abbassare progressivamente il numero dei casi.

I controlli delle forze di polizia andranno avanti a ritmi sicuramente sostenuti, ma è chiaro che l’impegno maggiore viene richiesto direttamente alle persone, invitate caldamente a tenere duro.

E’ una forma di resistenza anche questa, in una fase particolarmente delicata che dovrebbe registrare – o almeno la speranza è questa – l’abbassamento della curva del contagio nonché arrivare, entro le prossime due o tre settimane, all’indice R0. “Attualmente – ha spiegato ancora il direttore reste Florenzano – siamo su una soglia inferiore a 1, ma non possiamo nella maniera più assoluta illuderci di essere usciti fuori dal pericolo. La battaglia collettiva deve continuare”.