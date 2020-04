Le previsioni in Molise

LUNEDI’ 20 Nessuna tregua dalla pioggia per questo inizio di settimana. Per tutto il giorno l’intera regione sarà interessata da una estesa perturbazione accompagnata anche da un lieve flessione delle temperature per o più nei valori massimi. Temporali, vento e calo termico saranno protagonisti indiscussi non solo in Molise ma su tutta Italia dove il declino dell’alta pressione favorirà diversi giorni di maltempo. La situazione, infatti, non si esaurirà presto: dopo il vortice mediterraneo di inizio settimana una secondo vortice ciclonico potrebbe investire proprio il centro sud, e dunque il nostro territorio, a metà settimana.

MARTEDI’ 21 Sarà ancora molto instabile il tempo per la giornata di martedì. Pioverà in maniera irregolare su molti comuni del Molise a partire dal mattino quando una debole pioggia sarà presente lungo la costa, in basso Molise e lungo il versante matesino. Dopo una breve paura in serata tornerà a farsi sentire in modo più prepotente la perturbazione che non darà tregua neppure durante la notte in basso Molise. I venti saranno moderati andando ad amplificare la sensazione di freddo causata da un abbassamento nei valori minimi.

MERCOLEDI’ 22 Continua a piovere sul Molise anche oggi dove, a parte qualche breve spazio soleggiato, ci saranno molte nubi compatte sull’intera regione.