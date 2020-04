Tartufi, trasporto e comunità montane: ecco le altre misure del maxi-emendamento di Toma

Dalla modifica della legge elettorale al trasporto pubblico, dalla norma sui tartufi fino all’abolizione delle comunità montane. Ma anche il taglio dei finanziamenti al Conservatorio Perosi di Campobasso e i fondi per il sociale: sono i principali punti del maxi emendamento che il centrodestra presenta in Consiglio regionale nel dibattito sulla Legge di stabilità. A firmarlo sono Donato Toma e altri esponenti della sua maggioranza, ossia Filomena Calenda, Aida Romagnuolo, il sottosegretario Quintino Pallante, Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio, Armandino d’Egidio, Vincenzo Niro, Andrea Di Lucente.

Nel corposo provvedimento, oltre alla abrogazione dell’Istituto della surroga, si proroga ancora per qualche mese la vita delle Comunità montane il cui “percorso di soppressione dovrà trovare attuazione entro il 31 dicembre” di quest’anno.

Il maxi-emendamento modifica anche le norme sulla caccia, sulla raccolta e sulla commercializzazione dei tartufi. In quest’ultimo caso la Regione stabilisce che il tesserino di idoneità per raccogliere il tartufo venga rilasciato dai 16 anni in su e per agevolare gli aspiranti raccoglitori la Regione può organizzare anche corsi di formazione e aggiornamento.

Viene modificata anche la legge sull’organo che autorizza e accredita le strutture che svolgono attività sanitaria e socio-sanitaria.

Inoltre, nel maxi-emendamento vengono stabiliti i finanziamenti per le attività del Conservatorio Perosi di Campobasso che avrà un taglio del 50% del contributo erogato nel 2021/2022: il finanziamento passerà da 200mila a 100mila euro. Infine nel provvedimento della maggioranza vengono stabiliti finanziamenti a favore degli studenti affetti da patologie per 50mila all’anno per il prossimo triennio, i finanziamenti a favore della vita indipendente delle persone con disabilità per 150mila per i prossimi tre anni. Infine il finanziamento dell’attività delle Pro Loco per 50mila all’anno per i prossimi tre anni.