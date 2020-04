Tagliaquarantena: esercizi col pallone da volley, anche per i bambini

Puntata un po’ particolare di Tagliaquarantena, la rubrica di Primonumero.it di esercizio fisico in questo periodo in cui siamo tutti o quasi costretti fra le quattro mura di casa.

E’ il turno dell’allenatore della Delfina Volley School Termoli Alfredo Mottola, volto noto della pallavolo termolese e molisana da tanti anni.

Alfredo propone un esercizio molto semplice ma che può rivelarsi anche tanto divertente. Serve per migliorare la sensibilità a contatto con il pallone. Si può ripetere ogni volta che si vuole, magari stando attenti a non far finire il pallone in giro per casa.

Tutti gli altri sportivi ed esperti del settore che desiderano inviarci un video di esercizi per tenersi in forma, soprattutto dopo aver mangiato pastiere e cioccolata in questi giorni di festa, possono contattarci al numero 342 7494794 per trovare spazio nella rubrica di Primonumero.it ‘TAGLIAQUARANTENA’.