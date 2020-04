Tagliaquarantena, palla e mattarello per avere benefici a spalle e cervicale

Troppe ore seduti davanti alla tv o al pc? Cervicale dolorante e spalle curve? Oggi vi proponiamo gli esercizi della fisioterapista del centro Riabilis di Campobasso Cinzia Passarella, per la seconda volta ospite della rubrica ‘Tagliaquarantena’ dedicata all’allenamento in casa e ideata da Primonumero.

Cinzia oggi utilizzerà due attrezzi, la palla e un mattarello da cucina, grazie ai quali possiamo allenare i nostri muscoli e fare un po’ di movimento rigorosamente tra le mura di casa in questo periodo di quarantena ‘forzata’. Esercizi che consentiranno di rassodare le spalle e di distendere la cervicale, spesso ‘stressata’ da posizioni sbagliate. Non dovete far altro che provare per credere.

