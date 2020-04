‘Tagliaquarantena’, come smaltire i pranzi pasquali: i consigli di Daniele Oriente

Smaltire dolci, salati, alcolici e affini. La quarantena non ha mandato in letargo lo stomaco degli italiani, per fortuna, men che meno quello dei molisani. I giorni di Pasqua sono tradizionalmente votati al ‘mangiare e bere’ in compagnia, quest’anno lo si è fatto in solitudine. Ma sempre lo si è fatto.

E allora, dopo aver ingurgitato pastiere, fiadoni, uova di pasqua e vino rosso un po’ di sano esercizio fisico non può fare male. Anzi, darà un senso di leggerezza al corpo ma anche all’anima. Vi proponiamo un allenamento sviluppato in cinque esercizi strutturato dal personale trainer Daniele Oriente.

Non vi preoccupate: niente attrezzi da palestre né slanci acrobatici. Vi serviranno una sedia, un paio di bottiglie d’acqua e una pentola, se possibile vecchia. Non dimenticate un tappetino a terra. Non ce l’avete? Una coperta andrà bene lo stesso. Buon allenamento a tutti.