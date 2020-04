Tagliaquarantena, Andrea Paoni e un allenamento in cui bastano asciugamani e sacchi di patate

Basta anche un asciugamani o un sacco di patate per tenersi in forma restando a casa. Vedere per credere. Nell’ottavo appuntamento con TagliaQuarantena, la rubrica di esercizio fisico casalingo pensata da Primonumero.it in questo periodo di isolamento forzato a casa, ecco Andrea Paoni insieme al collega Silvio dell’associazione Benefit Gymnasium di Campobasso.

In questo momento di stop anche per gli appassionati dell’attività sportiva, propongono una sintesi di allenamento da poter tranquillamente fare a casa utilizzando come attrezzi anche materiale domestico per favorire la forma fisica ma anche per mantenere la salute della schiena. Attività motoria, benessere attraverso lo sport, la sana alimentazione e uno sano stile di vita stando anche a casa.

Rinnoviamo l’invito per sportivi ed esperti del settore: inviateci il vostro video di esercizi per tenersi in forma restando fra le mura domestiche contattandoci al numero 342 7494794 per trovare spazio nella rubrica di Primonumero.it ‘TAGLIAQUARANTENA’.