Superato il picco: i guariti sono molti più dei nuovi casi. Tornano a casa con missione italiana i pazienti bergamaschi. Oggi dolore per morte di un 60enne

Dopo la tragica notizia della ventesima vittima provocata dal covid e che si è spenta questa mattina, il nuovo bollettino diramato nel pomeriggio dall’Azienda sanitaria regionale fotografa ancora una volta il costante rallentamento del contagio. C’è una sola persona positiva in più, un cittadino di Belmonte del Sannio, mentre sono in calo le persone ricoverate dopo aver contratto il virus.

Infine, sono tornati a Bergamo i due pazienti ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso lo scorso marzo, nei giorni più critici dell’emergenza, quando negli ospedali lombardi si erano esauriti i posti di Terapia Intensiva.

IL NUOVO BOLLETTINO DELL’ASREM

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 198 i casi attualmente positivi

– 285 sono i tamponi positivi (215 nella provincia di Campobasso, 52 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 4552 i tamponi eseguiti di cui 4267 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 12: di questi 11 sono in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 205 i pazienti in isolamento domiciliare (179) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 41 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (29 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 20 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 385 i soggetti in isolamento e 23 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: SONO 37

CAMPOBASSO 89 – TERMOLI 36 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 15 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

I GRAFICI DI FABIO CASERIO SULLA SITUAZIONE CORONAVIRUS IN MOLISE

Per approfondire visita la pagina facebook Emergenza Corona Virus Molise – Informazioni , Dati e Statistiche

Foto 2 di 2



SALVATI AL CARDARELLI, I DUE PAZIENTI BERGAMASCHI PRONTI A RIABBRACCIARE LE FAMIGLIE

MUORE COMMERCIALISTA 60ENNE NEL CAPOLUOGO

Nelle scorse ore è morto infatti uno dei due ricoverati in Terapia Intensiva, un commercialista campobassano di 60 anni. Enzo Cocca era da tempo assistito in Rianimazione e, alla luce del miglioramento delle sue condizioni di salute, doveva essere trasferito in Malattie Infettive. Poi il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere.

Dopo il decesso ieri di un 70enne albanese residente a Termoli, salgono quindi a 20 le persone morte dopo aver contratto il nuovo coronavirus

TAMPONI NELLA CASA DI RIPOSO DI RIPALIMOSANI: GLI ANZIANI STANNO BENE

“I tamponi eseguiti presso la casa di riposo di Ripa sono risultati tutti negativi”. A darne notizia il sindaco Marco Giampaolo. “Ringrazio il personale e i gestori per l’attenzione avuta finora ed ovviamente non dobbiamo nel modo più assoluto abbassare la guardia! Ringrazio anche l’Asrem per la tempestività nell’eseguire i tamponi a seguito della nostra richiesta”.

Infine il sindaco di Ripalimosani ha fatto il punto sui buoni spesa. Finora ne sono stati erogati 500, mentre “è stata estesa la platea dei percettori. Sul sito istituzionale è disponibile il nuovo modello per i nuclei familiari con un reddito mensile inferiore a 600 euro”.

NEGATIVI I TAMPONI NELLA CASA DI RIPOSO DI RICCIA

Non si registrano invece altri contagi in queste ore, col totale che resta di 284. La buona notizia è che tutti i tamponi effettuati nella casa di riposo di Riccia sono risultati negativi.

“Martedì 21 aprile, sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti e agli operatori sanitari della Comunità alloggio anziani sita in piazza Umberto I°, gestita dalla cooperativa sociale “La Sfinge”. Un atto dovuto in quanto i soggetti anziani ospiti di RSA e case di riposo risultano essere quelli più duramente colpiti dal coronavirus sul territorio. I risultati mi sono stati appena comunicati e sono quindi molto felice di dirvi che tutti i tamponi sono risultati NEGATIVI!

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i riccesi per il grande senso di responsabilità dimostrato in questo duro periodo riconfermando ancora una volta che il nostro è un popolo unito e che uniti ne usciremo”. A comunicarlo il sindaco di Riccia Pietro Testa.

Sono invece 2 in più le persone guarite: un ospite della casa di riposo di Cercemaggiore e un operatore della clinica ‘Gea Medica’ di Isernia. Gli attuali positivi scendono a 199.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE 11

– 199 i casi attualmente positivi

– 284 sono i tamponi positivi (215 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 4478 i tamponi eseguiti di cui 4194 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 14: di questi 13 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (178) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 40 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (28 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 20 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 385 i soggetti in isolamento e 23 quelli in sorveglianza

20 I DECESSI DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA