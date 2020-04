Erano scese sotto casa. Tre amiche dello stesso palazzo, si sono date appuntamento per tirare qualche calcio al pallone e fare, così, in qualche modo un po’ di attività motoria. Distanti, nel raggio dei duecento metri, quel modo di fare attività fisica utilizzando una palla, però, non è piaciuto ad una pattuglia della polizia. Probabilmente allertata da qualcuno che giunta sul posto ha sanzionato le tre giovani , età attorno ai vent’anni, con 280 euro cadauno di multa per violazione al famoso decreto ministeriale perché stavano giocando. E l’attività ludica è vietata.

E’ accaduto in via Ungaretti ed è chiaro che le tre malcapitate ci siano rimaste male davanti a tanto rigore che in realtà non hanno compreso del tutto. Severità che è stata messa nero su bianco anche a danno di un altro giovane che era entrato nell’impianto sportivo della zona per recuperare la palla alle tre giovani.

Loro si trovavano nel raggio dei duecento metri previsti per fare anche jogging, soltanto che anche per scambiare quattro chiacchiere dopo oltre un mese di “prigionia” all’interno dei proprio appartamenti, avevano scelto di fare ginnastica magari scambiandosi la palla.

Gambe, braccia, equilibrio, insomma una manciata di minuti diversi dal solito. Dopo una mattinata sui libri, un pomeriggio a rassettare casa assieme alla mamma, una mezz’oretta all’aria aperta approfittando della chance di poter in qualche modo sgranchire le gambe mantenendo le distanze e restando attorno alla palazzina, credevano non avesse arrecato chissà quale danno alle disposizioni ministeriali.

Niente da fare invece. Per la polizia non c’è stata giustificazione che tenesse. Ed è scattato il verbale perché “effettuavano attività ludica”. Già, sotto casa. Tre ragazzine, attorno ai vent’anni. Avevano solo voluto prendere una boccata d’aria e stirare gambe e braccia. Nel raggio dei metri previsti dal decreto e opportunamente distanti l’una dall’altra. E magari qualcuna di loro aveva pure la mamma sul balcone pronta a non perderle di vista. Comunque è servito a poco davanti a tanto rigore.