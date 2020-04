Siringhe in via Vico, il questore annuncia aumento dei controlli

L’Associazione di Quartiere Via Giambattista Vico ringrazia il Questore Giancarlo Conticchio per la celerità della risposta alla segnalazione inviata dal Consiglio Direttivo, relativa al ritrovamento di siringhe abbandonate sul ciglio della strada in Via Galanti.

Il questore, attraverso una missiva indirizzata al presidente dell’Associazione di Quartiere Via Giambattista Vico, ha rassicurato i cittadini sull’intensificazione della vigilanza nell’area, al fine di prevenire ed, eventualmente, reprimere gli episodi di consumo e spaccio di stupefacenti.

“L’Associazione di Quartiere Via Giambattista Vico ringrazia il Questore Conticchio – ha affermato il presidente Giuseppe Formato – Abbiamo segnalato il ritrovamento di siringhe utilizzate e raccolto lo stato d’animo di alcuni cittadini, anche alla luce di piccoli furti avvenuti qualche tempo fa sempre in via Galanti, dove sono ubicati i garage e i locali dei Palazzi Riccitelli. La Questura, in meno di ventiquattro ore, ha risposto alla nostra missiva, segno questo della grande attenzione verso la città. È stato un messaggio importante per tutti i residenti del quartiere, ma, più in generale, per tutti i cittadini. Andare a dormire la sera, consapevoli che i controlli sono costanti, infonde nei cittadini maggiore sicurezza e appartenenza alla comunità. Per questo, il nostro grazie va al Questore Conticchio e ai suoi uomini. Compito dell’Associazione di Quartiere sarà anche quello di coadiuvare le forze dell’ordine, segnalando eventuali episodi ‘contra legem’ che dovessero verificarsi in tutta l’area”.

“L’Associazione – conclude Giuseppe Formato – resta a disposizione di tutti i residenti che abbiano necessità di rapportarsi con le istituzioni della città, al fine di garantire il benessere collettivo”.