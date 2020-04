Siringhe abbandonate, cittadini chiedono più controlli delle forze dell’ordine

Mentre in città si continua a discutere delle pistole che saranno in dotazione ai vigili urbani e acquistate dall’amministrazione comunale con i fondi del Ministero dell’Interno, in una traversa di via Vico il ritrovamento di due siringhe ha sconcertato i residenti. L’obbligo di restare a casa a causa dell’emergenza legata al covid-19 non è stata rispettata da chi purtroppo vive l’inferno della droga. E dopo aver consumato la dose ha pensato di lasciare le siringhe sul recinto che delimita un’area verde della zona.

Subito la segnalazione dei residenti di via Vico al Comune e alla società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Campobasso, la Sea, i cui operatori hanno provveduto a rimuoverle.

A darne notizia è Giuseppe Formato, giornalista e rappresentante dell’associazione di quartiere: “A seguito della segnalazione all’assessore Simone Cretella, immediata la bonifica dell’area di via Galanti (traversa di Via Giambattista Vico) dalle siringhe lasciate da ignoti, a cui diciamo che, da oggi, sarà serrato il nostro controllo, così come chiederemo una maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine. Un grazie, oltre all’assessore, agli operatori della Sea”.

I cittadini chiedono maggiori controlli a Polizia e Carabinieri a causa dei rischi che corrono soprattutto i più piccoli che potrebbero prendere tra le mani proprio una siringa: “Ci dispiace vedere quelle immagini, perché dietro sicuramente ci sono storie di disagio sociale. Ma l’abbandono delle siringhe mette in pericolo i bambini che giocano – sottolinea ancora Formato – ma anche chi, poi, è costretto a bonificare questo atto di inciviltà, ma soprattutto di odio alla vita che nasce da chi vende la #morte. È loro, gli spacciatori, che occorre buttare in carcere, intesa non come detenzione per il recupero del reo, bensì un carcere lungo e duro”.