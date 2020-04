Si torna a lavorare sulle strade: asfalto nuovo in via Delle Frasche e via Monte San Michele

Il rumore dei camion, delle betoniere, dei mezzi e degli uomini al lavoro. Era da tempo che non rimbombavano in città. Da questa mattina, 28 aprile, sono al lavoro gli operai per il rifacimento dell’asfalto in via Monte San Michele (alle spalle della chiesa di San Francesco, ndr) e in via Delle Frasche.

Entrambe le carreggiate erano evidentemente danneggiate e si è proceduto con la manutenzione ordinaria. Naturalmente, non sono le uniche due strade ad essere interessate dall’asfaltatura. In questi giorni si procederà con altre vie di comunicazioni importanti del capoluogo.

Ma già il fatto di tornare a sentire l’odore di asfalto nuovo e di ascoltare i chiassosi mezzi al lavoro dà una parvenza di normalità. Qualche rallentamento nel seppur limitato traffico c’è stato. Ma tutto ampiamente sotto controllo, considerando che è sì un po’ aumentato negli ultimi giorni il flusso delle auto circolanti ma niente a che vedere, neanche da lontano, con la situazione pre-crisi.