Si toglie la vita gettandosi dal Muraglione del Borgo, tragedia a Termoli

Un uomo è caduto dal Muraglione del Borgo vecchio di Termoli finendo sulla Passeggiata nord poco prima delle 10 di questa mattina 16 aprile. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, 65 anni circa, stando alle prime informazioni avrebbe deciso di togliersi la vita raggiungendo via Federico II di Svevia per poi scavalcare il Muraglione del Paese vecchio di Termoli e lanciarsi di sotto in corrispondenza del Trabucco per un volo di diversi metri.

Ancora incerti i contorni della vicenda, ma l’uomo avrebbe lasciato un biglietto di addio. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine, compresa una pattuglia dei carabinieri e la Capitaneria di porto.

Sul posto gli operatori del 118 con un’ambulanza e le forze dell’ordine. La vicenda sta creando sconcerto e preoccupazione fra le poche persone, soprattutto residenti e commercianti, che sono in zona in queste ore.