Settimana decisiva, epidemia frena la corsa: Molise verso 0 contagi

I contagi calano, i guariti aumentano. Il trend è chiaro, lineare, soprattutto nella settimana corrente, quando sono stati processati circa 1000 tamponi, numero elevato per gli standard della regione più piccola, rilevando solo due persone positive al virus. I guariti invece, cioè quelli dichiarati fuori dall’infezione con il doppio tampone distanziato di 24 ore per fugare ogni dubbio, negli ultimi quattro giorni sono 11. A questi si aggiungono 27 persone dimesse (dall’inizio dell’epidemia) in attesa della certificazione di avvenuta guarigione.

Le cifre della nostra regione, dove i positivi attuali sono 189 e si fermano a 298 i tamponi finora analizzati che hanno dato positività al Covid, permettono di tracciare un bilancio improntato all’ottimismo. Dall’inizio della epidemia il Molise registra una media di un positivo ogni 21,2 tamponi processati, proporzione che ha subito un fortissimo decremento negli ultimi dieci giorni.

Ma è questa la settimana cruciale per poter dire che la nostra regione stia viaggiando verso il famoso indice di contagio 0, quello che consente di dichiarare fuori pericolo la popolazione. Si tratta, naturalmente, di una unità del tutto utopistica nel momento in cui l’intero Paese deve fare i conti con i numeri ancora elevati dell’epidemia, ma sufficiente a tirare un grande sospiro di sollievo perché è il segnale, principalmente, che le misure di distanziamento hanno funzionato e stanno continuando a funzionare.

Proprio per questa ragione diventa fondamentale preservare il risultato raggiunto con un comportamento responsabile e un sacrificio impegnativo da parte di tutti, con le solite eccezioni che però ci sono e ci saranno sempre. Si è fermato anche il numero dei decessi, almeno in questi giorni. Complessivamente in Molise sono decedute 21 persone con coronavirus, la più giovane delle quali di 60 anni.