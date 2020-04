Selezione per 10 Vigili del Fuoco, procedura sospesa fino a metà maggio

Sospese le procedure per l’assunzione di personale dei Vigili del Fuoco per via dell’emergenza epidemiologica in atto. L’avviso di selezione – le cui domande sarebbero scadute a fine mese – era volto ad assumere (a tempo pieno e indeterminato) 10 unità di cui quattro presso la Direzione Regionale dei vigili del fuoco di Campobasso, tre presso il comando provinciale di Campobasso e altrettante nel comando provincia di Isernia.

L’avviso è stato pubblicato il 7 aprile sul sito “Agenzia Regionale Molise Lavoro”, la stessa ha reso noto che “ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 “Sospensione delle misure di condizionalità”, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono sospese fino a tutto il 16 maggio 2020 le procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, incluse quelle per la Direzione VV.F. Molise e i Comando VV.F. di Campobasso e Isernia.