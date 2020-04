Mario Lombardo è scomparso da Reggio Calabria nel luglio del 2017 e da quel momento non è stato mai ritrovato ma solo “avvistato” fugacemente in alcune zone dell’Abruzzo. Ora potrebbe essere arrivato in Molise ed essersi rifugiato in uno dei tanti casolari abbandonati nella zona di Portocannone.

Qui, nel piccolo paese arbereshe, stamattina una truppa della trasmissione televisiva Chi l’ha visto? ha intervistato i residenti per un servizio sulla scomparsa di Mario Lombardo, che ha compiuto 57 anni lo scorso 16 marzo e che, per ragioni ignote, si è allontanato dalla sua abitazione calabrese.

Ieri Mario, corporatura esile, postura curva, barba incolta, sarebbe stato avvistato proprio a Portocannone dove avrebbe acquistato alcuni prodotti in farmacia e in altri esercizi commerciali.

Secondo gli intervistati dalla troupe di Rai Tre ha pagato in contanti ed è stato molto educato. L’uomo sarebbe stato notato da alcuni carabinieri in congedo della sezione Rgpt che riconoscendolo o ritenendolo molto somigliante allo scomparso, hanno inviato foto e video alla Rai, sapendo che la trasmissione condotta da Federica Sciarelli si sta occupando da circa 20 giorni di questa singolare scomparsa.

Mario Lombardo è già stato avvistato a Pescara, Francavilla, Ortona e Tollo, tutti i centri vicini tra loro dai quali potrebbe essersi spostato verso sud in autobus e in parte anche a piedi, visto che secondo le testimonianze dei familiari l’uomo era solito muoversi a piedi tra le campagne in cerca di una casa da occupare.

Una situazione che va avanti da molto tempo perché Mario Lombardo ha abbandonato la sua casa di Grotteria in provincia di Reggio Calabria, dove viveva con la famiglia, una mattina di metà luglio del 2017, senza portare con sé né cellulari né medicine. Ora il suo ultimo rifugio potrebbe essere proprio Portocannone.