Santa Croce di Magliano, le iniziative della Parrocchia in tempo di pandemia

Nonostante la pandemia dovuta al Covid-19 abbia bloccato tutte le attività sociali, commerciali, scolastiche e persino religiose, costringendo tutti ad una quarantena forzata, la parrocchia Sant’Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano, guidata dal parroco don Costantino di Pietrantonio, mantiene viva la preghiera e la prosecuzione degli appuntamenti quotidiani e quaresimali, garantendo la propria vicinanza alla popolazione.

Grazie alla pagina facebook del comitato feste è possibile, infatti, seguire la Santa Messa quotidiana delle ore 19, preceduta dal Rosario, la lectio del parroco sul vangelo della domenica, che si tiene il giovedì, la via Crucis del venerdì, l’Adorazione Eucaristica e la messa prefestiva celebrata da don Angelo Castelli.

Inoltre la Web-TV No comfort zone si premura di trasmettere, (in diretta su facebook e in differita su Youtube) la Messa domenicale delle ore 11. Infine per rendere più effettiva la presenza e la vicinanza della Chiesa, anche in una situazione di emergenza come questa, il parroco ha lasciato un messaggio di speranza alla comunità ed è stato possibile assistere all’esposizione della statua di Sant’Antonio, patrono di Santa Croce, con la recita di una tredicina straordinaria e il tradizionale canto dei gigli.