San Giuliano di Puglia, laurea in Psicologia a Chieti per Michela Ianiri

Hai raggiunto un traguardo importante del tuo percorso di vita in un momento particolare che cambia le abitudini ma non modifica, anzi rafforza i rapporti più veri e ci invita a riflettere sul senso delle relazioni. La tua scelta, quella di un corso di laurea in Psicologia, è stata occasione per acquisire conoscenze, maturare competenze, vincere paure e incertezze. Hai affrontato questo percorso con determinazione, consapevole di portare con te anche l’esperienza del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia in cui sei rimasta coinvolta.

Oggi sei qui con noi, nel ricordo di tutti, con l’amore che riesci a trasmettere ogni giorno. La distanza non allontana la partecipazione del cuore e la tua discussione, a casa a Chieti collegata con la Commissione, ha premiato i tuoi sforzi e il tuo impegno.

Michela Ianiri ha conseguito la laurea in Psicologia clinica e della Salute presso la Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo “Trattamento del malato terminale: dalle cure palliative fino alle procedure del fine vita”, relatore prof. Loreta Risio, correlatore prof. Piero Porcelli. Alla neo dottoressa congratulazioni da mamma e papà, da Guido e Giuliana, dai nonni, dagli zii e cugini e da tutti gli amici. Ti vogliamo un mondo di bene.