Ripresi da casa i servizi del centro sociale ‘Il Melograno’

L’emergenza sanitaria in atto e le misure di prevenzione in vigore per contenere il rischio di contagio imposte in tutta Italia non hanno fermano le attività dedicate al Centro Socio Educativo per Disabili e al Centro Diurno per Minori dall’Associazione centro sociale “Il Melograno” di Larino.

Dal 5 marzo è stato necessario interrompere il servizio in presenza per rispettare le restrizioni imposte delle autorità ma sono comunque continuati a distanza i rapporti tra gli operatori, gli utenti e le loro famiglie.

In considerazione del prolungarsi delle misure del Governo e, d’intesa con l’Ambito territoriale sociale di Larino, con gli operatori e con le famiglie interessate, si è deciso di riprendere le attività in modalità smart working dallo scorso 1 aprile. Si è voluto approfittare delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie per assicurare nonostante tutto ai ragazzi e alle loro famiglie – sia pure a distanza – i servizi e le attività abitualmente offerti dal centro che da quasi 20 anni costituisce per loro un punto di riferimento essenziale nella vita quotidiana come occasione di incontro, svago, socializzazione e crescita reciproca.

I social media, le applicazioni di messaggistica come whatsapp, Skype, i video, le schede e il contatto telefonico giornaliero con gli operatori specializzati consentono di coinvolgere le persone accolte nello CSED e Centro Diurno per Minori e di realizzare, seppure da casa le attività laboratoriali, lavori artigianali, attività motorie, supporto scolastico e altre iniziative che impegnano, in sostanza, tutti e permettono di condividere questo momento sicuramente non semplice anche per il nostro territorio.

“Continuando l’attività in questa nuova forma – afferma Bianca Maria Fuso Biondi, responsabile del Centro ‘Il Melograno – si vuole consolidare ulteriormente, anche sul piano psicologico ed emozionale, i legami di fiducia e di vero e proprio affetto ormai instaurati in questa ‘grande famiglia‘. Supportarsi a vicenda anche condividendo angosce e paure in questo difficile momento è l’unico modo per uscire ‘insieme’, come certamente usciremo, dall’inattesa e imprevedibile situazione che il mondo sta vivendo. L’avvicinarsi della Pasqua è un’occasione per condividere con tutti questa speranza certi che anche la nuova esperienza così vissuta ci aiuterà a riprendere le attività in presenza, con rinnovato impegno ed entusiasmo”.