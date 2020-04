La Capitaneria di porto di Termoli ha prorogato la precedente ordinanza dello scorso 14 febbraio con la quale aveva autorizzato i lavori di riparazione alla condotta sottomarina del depuratore del Comune di Termoli.

La tubatura si era infatti nuovamente rotta nei mesi scorsi – attorno al novembre 2019 – provocando una nuova fuoriuscita di liquami nelle acque del mare termolese alle spalle del depuratore. Dopo un lungo periodo di attesa per la realizzazione del progetto e la sua approvazione in conferenza di servizi, i lavori sono partiti nei mesi scorsi e a quanto pare potrebbero andare avanti fino al 30 giugno.

Quella è infatti la data indicata nella nuova ordinanza del comandante della Guardia Costiera Francesco Massaro. I lavori in atto da parte della Crea Gestioni dovrebbero risolvere una volta per tutte l’annoso problema della perdita di liquami, visto che la nuova conduttura in acciaio e pensata per resistere anche alle forti mareggiate.