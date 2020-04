Riflessioni dalla quarantena: “La vita di prima”

La mia estate è Termoli, lo è da anni ormai, ho fatto fatica ad accettare il mare in città, abituata com’ero agli scenari selvaggi e ameni di certe zone della Puglia.

Ma da anni mi ritrovo puntualmente ad aspettare con ansia le estati nella cittadina molisana che mi ha accolta facendomi sentire a casa.

Vivo a Roma da più di vent’anni, quando sono a casa è come se ci fossi sempre un po’ di passaggio tra una corsa e l’altra, le mete delle mie corse sono cambiate negli anni, quello sì, prima studio, lezioni all’università, poi il lavoro, per dieci ore al giorno, per poi passare agli impegni di madre, tra le corse a scuola per non fare tardi, le merende con gli amichetti, le feste di compleanno, lo sport e tutto il resto.

E casa diventa spesso un luogo di passaggio, la mente tesa a quello che dovrò fare dopo un’ora, dopo un giorno, l’inverno trascorre aspettando l’estate e così via.

Felici, certo, felici, ma creandoci un affanno, come se tutto avesse un senso solo perché c’è sempre altro da concludere, una corsa contro il tempo da affrontare. E poi, quando siamo fuori, casa ci manca già dopo pochi giorni.

Ho lasciato la mia città, immersa nel sole caldo della Puglia, a diciotto anni per studiare fuori, come tante persone fanno.

Ed ho sempre continuato a viverla come se, mentre io non c’ero, lei era ferma, immobile, immutata ad aspettare il mio ritorno.

Non ho mai pensato al movimento quotidiano che c’è anche mentre io non ci sono. Gli oggetti si muovono quando tu non li guardi?

E ora siamo a casa da un mese e mezzo e, immersa nei profumi e nelle luci della mia casa in tutte le ore del giorno, senza corse da fare, la mente si ferma, non è più tesa verso altro.

La mente e il cuore sono qui, ora.

E di tutto questo, sono le contraddizioni quelle che mi porterò dietro.

Non quelle che riguardano gli altri, no. Non quelle che cercavo continuamente prima nelle persone intorno a me solo per rassicurarmi del fatto che io fossi sempre nel giusto.

Non quelle, no.

Mi porterò dietro le contraddizioni dentro di me, quelle che sono nate in questo periodo di assordante quiete, e quelle che questo silenzio ha solo reso evidenti, accecanti ai miei occhi, vorrei girare la testa e non guardare e invece continuo a guardare perché non devo più dimenticarle. Più, mai più.

Mi porterò dietro la mia resa di fronte alle tecnologia, l’amara consapevolezza che è solo attraverso il monitor del mio pc che riesco a vedere le persone che amo e che ora sono lontane. E se prima mi rifiutavo quasi con ripugnanza di mettere nero su bianco un mio pensiero attraverso la tastiera del computer, ora ho imparato che mentre le mie mani scivolano sulla tastiera, è proprio attraverso quel tocco sui tasti, che accarezzo le persone da me lontane.

Nella vita di prima questo particolare non lo avvertivo neanche, ora la mano calda sulla tastiera di metallo freddo non stride più.

Mi porterò dietro la certezza che il mio corpo appartiene alla natura, e il virus anche. Che devo imparare di nuovo – i miei antenati forse sapevano farlo meglio di me – a convivere con la terra, la terra quella vera, il fango, la natura, gli eventi atmosferici che ti devastano, devo non dimenticare – mai più dimenticare – che io è dalla terra che nasco e a lei appartengo, che è in quello che è il creato che ritrovo le mie radici, non in ciò che noi, donne e uomini abbiamo costruito dopo.

La carne della terra, quello mi porterò dietro.

Mi porterò dietro che il desiderio autentico è quello che riesco a sentire nel silenzio e nella soddisfazione, nella pace di me con il mondo, nella serenità che nasce dallo stare con la mia famiglia.

E questo desiderio è quasi sempre realizzabile, è stare con gli altri, insieme agli altri, l’abbraccio, la carezza, il sorriso di fronte a me, la condivisione di una quotidianità di cui, e mi sembra assurdo, prima mi lamentavo.

Mi porterò dietro che la lamentela nasce dal troppo che camuffa l’indispensabile.

È quell’indispensabile che mi devo sempre ricordare di non perdere più.

Non la vita di prima, non è quella che rivoglio, è quello stretto indispensabile che le mie figlie con sorrisi e inconsapevolezza cantano a squarciagola.