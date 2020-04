Altra discarica abusiva di rifiuti a Petacciato marina. La segnalazione arriva da una cittadina che ha scoperto l’abbandono di rifiuti di vario tipo in mezzo alla vegetazione. “Ho letto il vostro articolo denuncia proprio questo fenomeno avvenuto nel comune di Petacciato marina nell’area antistante la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

Pare infatti, che purtroppo il trasgressore o i trasgressori non abbiano perso il vizietto di abbandonare i rifiuti ma che abbiano soltanto trovato un nuovo posto dove gettarli, tra l’altro in una zona non molto distante dalla precedente (precisamente sotto il ponte dell’autostrada A14 e proseguendo lungo la strada che affianca la SP163)” riferisce la donna nella segnalazione corredata da foto.

“Mi preme oltretutto segnalare la fragilità della zona, che spesso è anche oggetto di incendi (l’ultimo circa due mesi fa) ed il duplice pericolo di inquinamento ad essa correlata. Infatti oltre a correre il rischio di diventare una vera e propria discarica abusiva con aumento del degrado ambientale, c’è il rischio che con un prossimo incendio i rifiuti possano essere bruciati e rischiare così l’immissione nell’atmosfera di sostanze inquinanti, rilasciate proprio durante la combustione dei rifiuti”.

Dalle foto si evince che l’area, abbastanza nascosta al frequente passaggio di veicoli, viene utilizzata per sbarazzarsi di vecchi oggetti e materiale che andrebbe invece smaltito secondo le norme, ma anche di normale spazzatura di tutti i giorni. “Ciò che trovo inconcepibile è come ancora oggi la tutela dell’ambiente ed il rispetto per il mondo in cui viviamo sia un concetto incompreso.

In risposta agli autori di questo scempio e del loro elevato senso di brutale ignoranza ed inciviltà, mi piacerebbe attraverso che venga posta una semplice riflessione: In questi giorni di quarantena la terra ci ha dimostrato come essa possa vivere benissimo senza la nostra presenza, ma voi (autori di questa inciviltà), potreste dire lo stesso?”.