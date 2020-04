Rientro a lavoro ed interventi sui luoghi di lavoro secondo Giovanni Monti

Una riflessione, norme alla mano, sulla “ripartenza” nei luoghi di lavoro del dottor Giovanni Monti, revisore legale e membro dell’organismo di Vigilanza del Cosib e consulente della Momentive di Termoli.

Dobbiamo purtroppo constatare che assistiamo ad una confusione continua di disposizioni e controdisposizioni in materia di apertura e di comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro ed in particolare negli stabilimenti industriali, nelle aziende commerciali, di logistica e di servizi.

Tutto questo si traduce in gravi perdite per la nostra economia e per il reddito dei lavoratori e delle loro famiglie.

Esistono ormai decine di Commissioni di esperti o di sedicenti tali che affiancano i politici e che dovrebbero dare le giuste direttive al Governo centrale, alle Regioni e ad agli altri Enti locali, ma il risultato è una grande confusione.

Viene in mente la frase del filosofo Nietzsche: spesso gli esperti intorbidano l’acqua per farla sembrare più profonda!

Ebbene costoro ignorano totalmente che in Italia esiste da tempo il Decreto Legislativo n.231/01 che impone a tutte le Imprese, sia societarie che individuali, di dotarsi del cosiddetto modello di organizzazione gestione e controllo contro i reati in genere ed in particolare contro l’omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazioni sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro -Art. 25 septies di suddetto Decreto 231/01.

Non solo, ma questo modello, studiato appositamente secondo la tipologia dell’ Azienda, deve prevedere anche che ci si debba dotare di un apposito Organismo di Vigilanza composto da esperti, per il rispetto dei protocolli previsti.

L’assenza del Modello di Organizzazione in caso di infortuni o malattie occorse ai dipendenti per colpa comportano gravi sanzioni a carico della società che possono giungere fino alla sospensione e perfino alla chiusura dell’attività.

Detto questo, le imprese possono continuare o riprendere la loro attività senza attendersi da parte delle Autorità, Governo o Regione, regole comportamentali da tenere sui luoghi di lavoro magari dettate da consulenti vari che molto spesso non hanno mai messo piede in un’azienda!

Un esempio per tutte la Società Momentive Performance Material Chim., zona industriale di Termoli, leader a livello mondiale (di proprietà della Corea del Sud!): lavora in massima sicurezza essendosi dotata di Modello Organizzativo.

La stessa cosa dicasi per Cosib (Consorzio Industriale Valle del Biferno) per il proprio Laboratorio chimico e per l’attività di Depurazione e smaltimento dei fanghi industriali. La FCA stabilimento di Termoli eccetera…

La regole ci sono! Basta rispettarle