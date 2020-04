Re senza colpa

Di Alessio Toto

A nord di Superbia, sulle sponde del fiume Perfetto, sorgeva un castello maestoso, inespugnabile ma fatiscente, abitato dal Re Senzacolpa(succeduto a Re Narciso, dichiarato ufficialmente disperso mentre si districava in un labirinto di specchi). Senzacolpa era un tiranno crudele, perfido e meschino, si poneva al di sopra di Dio e della storia umana, odiava i peccatori e chiunque commetteva errori di qualsiasi tipo, personificava i re più cattivi della antichità, aveva qualcosa di Attila, incarnava Ivan il Terribile o in altri momenti simbolizzava addirittura Erode. Ignorava il proverbio “Sbagliando si impara”, si riteneva inappuntabile, per lui era impossibile fare sbagli, pensava che riconoscere una sua svista lo avrebbe estromesso dal regno, significava ammettere una sconfitta, inaccettabile per un re che viveva le relazioni come rapporti di forza e di immagine di sè. Alloggiava da solo nella fortezza, a tenerlo compagnia c’erano i suoi cani, Lapsus e Quiproquo, non poteva entrare nessuno, soltanto lui aveva il diritto di aprire la porta, in fondo perchè assumersi le responsabilità delle proprie azioni?

Disprezzava gli anziani, considerati i più grandi peccatori, controllava i sudditi attraverso un sofisticato software, osservandoli su mega tv al plasma, ma, alla prima loro pecca, un raggio infrarosso li avrebbe colpiti provocando sofferenza. Una notte stellata, qualcuno entrò nel Palazzo, era lo Spirito Santo, il Re Senzacolpa non fece in tempo ad aprire gli occhi che sentì solo una voce:” Da questo momento sarai cieco perchè non hai mai guardato ai tuoi errori, sarai muto perchè hai sempre giudicato gli altri e sarai sordo perchè non hai mai voluto ascoltare la parola di Dio.

(Alessio Toto…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)