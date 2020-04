Due dipendenti dell’Ufficio Postale di via Toscana a Campobasso sono risultati positivi al covid 19.

L’ufficio postale che ieri era aperto con una coda lunghissima di persone in attesa di entrare per commissioni, questa mattina è stato subito chiuso e sottoposto a sanificazione e disinfestazione.

Non è escluso che in sostituzione dei colleghi in quarantena arrivino altri dipendenti postali per garantire lo svolgimento del servizio così come Poste Italiane sta svolgendo sull’intero territorio regionale e nazionale pur con tutte le difficoltà del caso.

C’è tanta incertezza intorno a quello che sta accadendo ma una cosa è chiara: il numero di coloro che sono asintomatici è molto alto, il che vuol dire che nessuno può considerarsi immune.

Dunque stare a casa è l’arma prioritaria per far fronte al contagio perché siamo tutti potenziali portatori.