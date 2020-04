Primi 20 dispositivi per curare a distanza i pazienti con infezione da Covid

Sono pronti e saranno distribuiti nei prossimi giorni i primi kit di telemedicina per monitorare i pazienti con Covid in isolamento domiciliare. Sono donati da NTT Data Informatica e oltre al cellulare in dotazione al medico prevedono un saturimetro, che misura la saturazione polmonare, e il dispositivo per misurare frequenza cardiaca e temperatura assegnati al paziente e in collegamento diretto con lo smartphone.

Sono dispositivi di ultima generazione che verranno assegnati ai pazienti le cui condizioni necessitano di una maggiore attenzione. È un passo in avanti rilevante verso il miglioramento e la maggiore funzionalità del rapporto tra medico e paziente con infezione, che permette di ridurre i tempi e accelerare le modalità di controllo.