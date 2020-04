Postazione mobile davanti all’ospedale, Roberti ringrazia gli infermieri Cives

Dal primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, arriva un ringraziamento pubblico per i volontari Cives. “Come sindaco di Termoli sento il dovere di ringraziare tutti gli infermieri volontari del Cives che da qualche giorno hanno istituito una postazione mobile davanti all’ospedale San Timoteo.

Il personale dell’Asrem può così, con il contributo del Cives, effettuare un attento monitoraggio dei tamponi che vengono eseguiti giornalmente e ricostruire le catene epidemiologiche. Un nobile gesto quello degli ‘infermieri per l’emergenza’ che si affianca a tutti gli altri volontari di Protezione Civile che in questi giorni collaborano con l’amministrazione comunale per contrastare il diffondersi del Coronavirus-Covid19. Sono giorni fondamentali per il nostro Comune e la nostra Regione, l’invito è sempre di rimanere a casa e di uscire solo all’occorrenza.

Grazie a tutti i volontari in campo, ai quali si sono affiancati quelli del Cives, ci sentiamo più tranquilli grazie alla rete che siamo riusciti a istituire con tutte le forze in campo.

Il Coc è sempre operativo e al fianco di Asrem, forze dell’ordine, personale medico e volontari. Tutti insieme cerchiamo di rispondere alle esigenze più urgenti. Grazie a tutti voi”.