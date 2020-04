FRA I CONTAGIATI ADOLESCENTI E BAMBINI: IL VIRUS PUO’ COLPIRE TUTTI

Ci sono anche due bambini positivi al Covid-19 a Campobasso. La notizia diffusa ieri sera dal sindaco del capoluogo Roberto Gravina si inserisce in un contesto che rispetto a una fase iniziale di diffusione del contagio registra persone giovani fra quelle che possono contrarre il virus. In modo particolare a Campobasso, dove i contagi hanno superato il numero 60, ci sono quarantenni, cinquantenni, persone anche in buona salute e senza patologie pregresse che negli ultimi giorni hanno manifestato i sintomi del virus. La maggior parte di loro si trova in isolamento domiciliare. Già era stato portato All’attenzione il caso di due adolescenti di 13 e 14 anni conteggiati dal nuovo coronavirus sempre in Molise. Nessuno tra i minorenni risultati positivi ha avuto finora bisogno di cure ospedaliere.

OSPEDALI VIETRI E SS.ROSARIO AVRANNO ALA COVID PER OSPITARE ANZIANI POSITIVI

Ospiti delle case di riposo di Cercemaggiore e Agnone positivi ma asintomatici saranno gestiti negli ospedali di Larino e Venafro con percorsi Covid separati. L’emergenza delle case di riposo impone un ripensamento del Piano stilato per far fronte all’emergenza.

PAZIENTI TRASFERITI AL VIETRI E TROVATI POSITIVI, SINDACO VA IN PROCURA

ORE 8 – SU 50 NUOVI TAMPONI, ZERO POSITIVI

Nelle ultime ore sono stati processati circa 50 tamponi ma nessuno ha dato esito positivo. La buona notizia è confermata dal Direttore Generale della Asrem Oreste Florenzano: “siamo arrivati a 1607 tamponi e i positivi restano fermi a 222″. Come da ultimo bollettino, insomma, quello di ieri 5 aprile alle 18, quando però i tamponi processati erano 1557, esattamente 50 in meno.

Ore 8 – LA MAPPA DEL CONTAGIO: RESTANO 33 I COMUNI COINVOLTI

CAMPOBASSO 63 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 25 – AGNONE 23 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – RICCIA 7 – ISERNIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 3 – MONTAGANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – CASTELPETROSO 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 2 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – FERRAZZANO 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAMPOLIETO 1 – BELMONTE DEL SANNIO 1

Seguono aggiornamenti