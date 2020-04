Pmi, Maria Grazia D’Adante nominata presidente regionale

Si consolida anche in Molise Pmi Imprese Italia. Giulio del Giudice, esponente nazionale del Sindacato nonchè Presidente della Regione Lazio di Pmi, rende noto che per la presidenza molisana è stata nominata Maria Grazia D’Adante.

La neopresidente Maria Grazia D’Adante vanta già collaborazioni con sigle sindacali a partire da Compagnia delle Opere.

“L’ingresso di Maria nella famiglia Pmi – dichiara Del Giudice – fa comprendere all’opinione pubblica la strada che sta intraprendendo l’associazione di incorporare le professionalità di alto livello e di alta credibilità, a Maria anche il mio personale in bocca al lupo”.

I complimenti arrivano anche dal vice presidente nazionale Francesco Mangini. “Sono sicuro che la neopresidente del Molise Maria Grazia D’Adante farà un ottimo lavoro, avrà da domani tutti i mezzi e la forza di Pmi per il supporto delle imprese abbandonate non solo dalle istituzioni. In molti casi il nostro supporto sarà gratuito per le Pmi Molisane, saremo noi i primi investitori attraverso le nostre consulenze”.