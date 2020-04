Pd Termoli: “Non fate regali al virus, state a casa”

Anche dal Pd di Termoli arriva l’invito a non uscire di casa in questi giorni di festa. Lo fa raccogliendo “le istanze dei tanti amici e cittadini che ci hanno manifestato la loro preoccupazione per il persistere di comportamenti pericolosi.

Ci riferiamo a quella minoranza di persone che conserva l’abitudine di indugiare per strada, di farsi le corsette lungo i viali dei quartieri, soprattutto periferici, che porta a spasso il cane interpretando il concetto dei “paraggi della propria abitazione” tanto alla larga che i paraggi si estendono per centinaia di metri, se non per chilometri.

Capiamo che stare in casa settimane e settimane possa scatenare in ognuno di noi il bisogno di aria aperta, ma il virus è forse altrettanto comprensivo? Il timore è che questo “sogno” d’aria esploda nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, senza contare il martedì della Madonna a Lungo, cui i termolesi sono, giustamente, così affezionati”.

Da qui la richiesta di rispettare le regole. “Per evitare che il sogno diventi incubo sentiamo di dover fare la nostra parte nel ricordare tutti che non si può uscire, né domani, né dopodomani, e almeno fino al 4 di maggio.

Apprezziamo la scelta categorica dell’amministrazione comunale di chiudere il Lungomare Nord e Sud, ma riteniamo che ci debba intensificare il controllo sui quartieri periferici, il vero punto debole del controllo. Chiediamo pertanto alle forze dell’ordine, di cui apprezziamo l’operato e a cui va la nostra gratitudine, di farsi vedere più spesso tra i vicoli della cintura esterna della città, perché è lì che si scatenano i “furbetti” dell’ora d’aria. È appena il caso di dire che è forse e legittimo chiamarli “malfattori”.

Un ultimo invito lo vogliamo rivolgere ai termolesi che hanno genitori anziani. Per quanto doloroso possa essere lasciarli soli il giorno di Pasqua, è proprio questo che dobbiamo fare, se abbiamo a cuore la loro salute e probabilmente la loro sopravvivenza. Il virus, che non risparmia nessuno, falcidia gli anziani e segue vie imperscrutabili. Potremmo averlo incrociato per strada e non saperlo. Evitiamo le trasferte familiari con la “mappatella”: sarebbe il regalo di Pasqua peggiore”.