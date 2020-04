Sarà trasferito domani, 20 aprile, al Santissimo Rosario di Venafro il paziente termolese risultato positivo al covid durante il ricovero alla Gea Medica di Isernia. “E’ in buone condizioni”, assicurano ad ogni modo dalla struttura sanitaria pentra, la cui direzione ricostruisce con una nota inviata alla stampa quanto accaduto nelle ultime ore dopo i tamponi effettuati dall’Asrem che in questi giorni sta aumentando i controlli per accertare il contagio da coronavirus.

“Durante i controlli condotti dall’Asrem, mediante tampone orofaringeo per Sars-CoV2 su 162 tamponi effettuati sui ricoverati e sul personale della casa di cura Istituto Europeo di Riabilitazione, è risultato positivo un nostro assistito: il paziente non ha e non ha avuto sintomi riconducibili alla malattia covid, è in buone condizioni generali”, riferiscono dalla Gea Medica.

L’uomo inoltre, “verrà trasferito domani, mediante ambulanza dedicata, per il prosieguo dell’osservazione, nella Rsa Covid di Venafro (il Santissimo Rosario, ndr)”.

“Siamo vicini alla famiglia del paziente a cui porgiamo i più sentiti auspici di guarigione del congiunto”, concludono dall’istituto di riabilitazione isernino. “Ogni altro ricoverato ed il personale dell’Istituto risultano negativi e nessuno mostra sintomi e segni riconducibili all’infezione epidemica.

Verrà portata avanti la prescritta e serrata sorveglianza su ricoverati e personale in stretto contatto con la Direzione Asrem, che ringraziamo per il lavoro svolto e la solerte attenzione mostrata”.