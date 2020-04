Pasti caldi ai senzatetto, accordo fra Comune e coop Sirio

Accordo fra Comune e cooperativa Sirio per preparare pasti caldi ai senzatetto. Per affrontare l’emergenza Coronavirus-Covid19 ed assistere al meglio i senza fissa dimora che si trovano in città, il Comune di Termoli con il sindaco Francesco Roberti e l’assessore alla Protezione Civile Michele Barile ha siglato un accordo con la Cooperativa Sirio per andare incontro alle esigenze della parrocchia di San Pietro e Paolo che giornalmente prepara più di trenta pasti per i senza tetto.

Una necessità esternata dalla stessa parrocchia che grazie a Comune e Sirio potrà adesso servire al meglio tutti i propri ospiti. Per due giorni a settimana gli operatori della Sirio si sostituiranno ai volontari della parrocchia per preparare pasti caldi.

Un nuovo servizio che si aggiunge a tutti gli altri che il Coc, Centro Operativo Comunle, sta cercando di porre in essere per garantire a tutti coloro che non hanno un alloggio sia un posto dove dormire, ma anche un pasto caldo per affrontare questo periodo.