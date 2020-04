Le previsioni in Molise

DOMENICA 12 Inizia la fase calante del tempo stabile degli ultimi giorni: al mattino ancora ampi soleggiamenti su tutta la regione, la condizione di bel tempo durerà fino alla sera quando le prime nubi cominceranno ad offuscare il cielo. Col passare delle ore la velatura interesserà l’intero Molise ma non ci sarà pericolo di pioggia. Restano elevate le temperature e oltre la media stagionale grazie a quel che resta dell’influsso dell’anticiclone africano che ci farà toccare anche punte di 23 gradi.

LUNEDì 13 Una nuvolosità medio alta sarà protagonista di questa Pasquetta. Le nubi tenderanno ad aumentare nel corso della giornata portando qualche pioggia anche di moderata intensità in alto Molise, ma solamente nelle ore notturne. La colonnina di mercurio scenderà di qualche grado ad eccezione della costa dove si sfioreranno i 30 gradi. Un incentivo per la tradizionale passeggiata al mare purtroppo vietata in questo Lunedì in Albis segnato dalle misure anti contagio da Covid 19.

MARTEDì 14 Le avvisaglie dell’imminente cambiamento climatico di cui abbiamo avuto un assaggio a Pasquetta diventano più marcate a partire dalla giornata di oggi con piogge forti e temporali sparsi su tutto il Molise. E’ il risultato dell’arrivo sull’Italia di un fronte di aria fredda che farà crollare le temperature riportandole a valori appena primaverili. Al mattino molte nubi e primi rovesci a Trivento, Capracotta e San Martino in Pensilis. Già dal pomeriggio in arrivo una perturbazione più forte nell’area centrale della regione in attenuazione serale ma soprattutto notturna quando le piogge cederanno il passo a una nuvolosità irregolare. Venti di bora soffieranno in maniera decisa lungo il litorale molisano.