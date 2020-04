Palombo tende la mano al sindaco: “Apriamo confronto sugli aiuti”

Il consigliere comunale di opposizione a Montenero di Bisaccia Nicola Palombo ha proposto l’istituzione di un tavolo di confronto per affrontare insieme alla maggioranza l’emergenza legata al covid-19.

Al Comune di Montenero spettano infatti 53mila euro che vanno utilizzati per buoni spesa o prodotti alimentari a favore di chi ha perso il lavoro o il proprio reddito a casa delle restrizioni per il coronavirus.

“Con lo spirito di massima collaborazione e per porre immediatamente fine a qualsiasi ulteriore polemica e dare più forza, sostegno e incisività all’azione amministrativa in questa fase difficile per tutti – scrive in riferimento allo scambio di accuse fra ‘Montenero che rinasce’ e il sindaco Nicola Travaglini -, faccio richiesta al sindaco di istituire un tavolo di confronto, da condurre in modo snello e operativo, con tutti i rappresentanti dei gruppi politici presenti in Consiglio comunale, per individuare unitariamente i criteri e le modalità necessari per l’elargizione dei bonus spesa destinati all’emergenza alimentare e per tutti gli altri aspetti legati all’emergenza”.